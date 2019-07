GhostWire Tokyo: pubblicata una nuova misteriosa immagine

Uno dei giochi che ha riscosso maggiore interesse durante la scorsa E3 di Los Angeles, è stato sicuramente GhostWire Tokyo. In parte per il trailer, in parte per lo spettacolo del director Ikumi Nakamura. Recentemente, sul suo account Twitter, lo stesso Nakamura ha pubblicato un nuovo piccolo assaggio del gioco.

GhostWire Tokyo: normale o paranormale?

Come potete vedere nel tweet qui sotto, c’è un immagine in movimento, in sintonia con il trailer dell’E3, con tre scritte: Raptured Apocalypse, Near Future Tokyo e Supernatural. In più il director pone una domanda: “normale” o “paranormale”? Quale sarà il significato? Vedremo con i prossimi aggiornamenti se verrà data una risposta. Ricordiamo che il titolo, in sviluppo da parte di Tango Gameworks (Shinji Mikami) e pubblicato da Bethesda non ha ancora un periodo d’uscita e piattaforma in cui sarà disponibile. Qui, se volete, potete dare una letta alla nostra anteprima.