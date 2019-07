Spotify Lite: diffusa la versione leggera dell’app musicale

Con grande sorpresa di tutti Spotify, la nota applicazione di streaming musicale ha deciso di proporre una propria versione decisamente più leggera, chiamata Spotify Lite. Essa è stata pensata per coloro che dispongono di smartphone non proprio recentissimi o per chiunque abbia un traffico dati ridotto.

Innanzitutto l’applicazione, la quale funziona su qualsiasi smartphone con sistema operativo dal 4.3 in su, ha un peso decisamente inferiore alla versione standard, passando dagli oltre 100MB a soltanto 10MB, occupando quindi uno spazio inesistente nella memoria interna dello smartphone. Oltre a ciò una grande novità di Spotify Lite è rappresentata dalla possibilità di funzionare con connessione molto scarsa, combinando quanto detto finora con l’ulteriore possibilità per l’utente di decidere quanto traffico dati utilizzare. Si potrà quindi impostare un certo limite, ad esempio 500MB, il cui raggiungimento sarà quindi segnalato dall’applicazione.

Spotify Lite sarà una versione decisamente più leggera dell’applicazione base

Infine le librerie presenti sull’app principale sono state sostituite dalla sezione preferiti, dove saranno raggruppate tutte le canzoni apprezzate dall’utente. Sfortunatamente la nuova versione dell’app musicale non è attualmente disponibile in Europa, ma non è detto che in futuro ciò non possa cambiare.