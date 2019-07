Microsoft lancia Windows 1.11 per promuovere Stranger Things

Microsoft ha deciso di festeggiare e promuovere a modo suo l’arrivo della terza stagione di Stranger Things tra le fila del catalogo di Netflix. L’azienda di Redmond ha infatti pubblicato un’app, chiamata Windows 1.11, pensata per eseguire le prime versioni di Windows, con tanto di primissime versioni di Paint, del prompt dei comandi e di altri storici programmi.

Microsoft e Netflix collaborano per promuovere Stranger Things

Quest’app, che è più che altro una specie di videogioco mascherato da sistema operativo, ha il dichiarato intento di far rivivere a tutti gli utilizzatori un po’ di nostalgia per il periodo in cui si svolgono gli eventi della terza stagione, ovvero il 1985. Nell’app si trovano tantissimi riferimenti al Sottosopra, il mondo alternativo in cui vivono creature come il Mind Flayer, oltre a diversi giochi a 8 bit e altre piccole chicche.

Va considerato anche che nell’epoca in cui la terza stagione di Stranger Things è ambientata, Windows 1.0 non era ancora stato rilasciato (sarebbe arrivato sul mercato pochi mesi dopo, nel novembre del 1985, mentre la serie è ambientata tra fine giugno e inizio luglio), ma, specie nel mondo dei programmatori e dei “nerd”, la sua esistenza era già ampiamente conosciuta.

Microsoft e Netflix erano già da tempo impegnate in una particolare “collaborazione” a tema, denominata Camp Know Where.