HBO Max è la nuova piattaforma streaming di Warner Media

HBO Max è il nuovo giocatore all’interno della partita per il dominio dello streaming. Oltre a Disney Plus ed Apple Tv, vedremo quindi anche la piattaforma in questione che è stata annunciata qualche ora fa tramite un filmato, dove vengono mostrate tutte le case di produzione e canali che ci saranno nel pacchetto.

HBO Max farà tremare Netflix e soci?

Warner Media, potente network dietro al device, è costituito da Warner Bros., New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth e Looney Tunes. Tutti questi importanti nomi andranno a confluire nel parco titoli sia con le IP proprietarie che con nuove realizzazioni originali. In attesa di ulteriori dettagli in merito, vi lasciamo al video che qui sotto.