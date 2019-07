Dora e la città perduta: online il nuovo trailer

Dora e la città perduta è il film in live action ispirato alla serie animata Dora l’esploratrice, prodotta da Nickelodeon ed andata in onda tra il 2010 e il 2014. L’opera, diretta da James Bobin e distribuita in Italia da 20th Century Fox, vede alla sceneggiatura la presenza di Danielle Sanchez-Witzel e Nick Stoller.

Dora e la città perduta: il filmato inedito

Qualche ora fa, sul canale YouTube della realizzazione, è stato caricato un trailer dove vediamo alcuni spezzoni della pellicola: in alcune sequenze la protagonista è alla prese con la scuola (l’eroina è adolescente a differenza della sua controparte cartoon dove è una bambina) e con la risoluzione di enigmi in compagnia della sua squadra. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al video, in attesa dell’uscita italiana del lungometraggio, prevista per il 26 settembre.

