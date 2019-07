Gamescom 2019: Bandai Namco annuncia la sua line up

La gamescom 2019 è ancora lontana più di un mese, ma a quanto pare Bandai Namco non ha resistito e ha deciso di annunciare la sua line up con tutti i titoli che saranno presenti a Colonia (Germania) dal 21 al 24 agosto. I presenti potranno mettere le mani su giochi di grosso calibro, tra cui Dragon Ball Z: Kakarot, Code Vein e One Piece: Pirate Warriors 4. Di seguito i dettagli ufficiali e la line up completa.

Gamescom 2019: sette titoli presenti

DRAGON BALL Z: KAKAROT

Vai oltre le battaglie e vivi il mondo di DRAGON BALL Z. Il titolo sarà giocabile per la prima volta in un evento consumer in Europa!

CODE VEIN

Forma la tua squadra e parti per un viaggio verso l’estremità dell’inferno per svelare il tuo passato e sfuggire al tuo incubo attuale!

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4

Gioca con più personaggi che mai e fai nuove scoperte sulla trama di ONE PIECE. ESCLUSIVA MONDIALE! Giocabile per la prima volta in assoluto!

THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN

Il primo gioco della Dark Pictures Anthology porta l’orrore soprannaturale nel Pacifico del sud.

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS

Forma una squadra con i tuoi eroi e cattivi preferiti, sviluppa le tue tecniche di combattimento e dimostra chi è il migliore in ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS!

RAD

Avventurati nel Fallow – una landa radioattiva devastata in costante mutazione, piena di creature sconosciute e abominevoli – ed evolviti in qualcosa di diverso, magari qualcosa di ancora più fico.

DISNEY TSUM TSUM

I celebri peluche Tsum Tsum dei personaggi Disney arrivano su Nintendo Switch per la prima volta

