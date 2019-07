Mulan: il teaser trailer del live action ha ricevuto più di 175 milioni di visualizzazioni in 24 ore

Mulan sarà uno dei prossimi live action de La casa di Topolino, che si è presentato qualche giorno fa con un teaser trailer che ha introdotto tutta l’opera. Quest’ultima è diretta da Niki Caro e scritta da Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek.

Mulan: il filmato incredibilmente seguito

Come è stato annunciato da Deadline, il primo video della realizzazione ha collezionato un numero incredibile di views: in appena 24 ore, infatti, ha fatto più di 175 milioni di visualizzazioni, piazzandosi al settimo posto tra i migliori debutti dei trailer in un giorno. Tutto questo dimostra che Disney continua ad essere una company dalla portata universale che riesce a catturare una gigantesca mole di pubblico.