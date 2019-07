Comic-con: ecco le novità in arrivo nel mondo dei comix

Manca pochissimo tempo all’inizio del Comic-con di San Diego, che si terrà dal 18 al 21 luglio 2019 e che come ogni anno presenterà in anteprima tutti i progetti più importanti relativi al mondo dei fumetti e non solo. Il giorno 19 luglio ci sarà un importante appuntamento per ripercorrere le tappe principali della serie Il Trono di Spade e soprattutto, della sua ultima stagione. Inoltre ci saranno vari panel di The CW, con novità su titoli come Batwoman, Arrow, The Flash, Supergirl e Black Lightning.

Comic-con: quattro giorni di grandi novità sul mondo dei fumetti

Per quanto riguarda la Marvel sabato 20 luglio verranno mostrati contenuti inediti riguardo alla Fase 4 dell’MCU (Marvel Cinematic Universe), verranno di sicuro resi noti dettagli su Black Widow, film in uscita nel 2021). Inoltre potrebbero esserci tutti i personaggi di Avengers: Endgame, insieme per una reunion.