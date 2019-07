Joker: il cast si arricchisce con Robert De Niro

Ci sarà anche Robert De Niro nel nuovo film di Joker. A svelarlo è Empire, il magazine infatti ha già pubblicato la copertina del mese di agosto, in cui si vede una scena del lungometraggio, diretto da Todd Phillips, che ritrae la star de “Il Padrino“, alle prese con Joaquin Phoenix, l’attore che presterà il volto al clown villain.

Joker: Empire svela la presenza di Robert De Niro nel cast

Il personaggio interpretato da De Niro sarà il conduttore televisivo Murray Franklin. Come già annunciato pochi giorni fa dal regista, il plot non riprenderà la storia del fumetto DC, ma avrà uno svolgimento del tutto indipendente. Il film, attesissimo dai fan, sarà pronto per uscire nelle sale cinematografiche il prossimo 3 ottobre 2019.