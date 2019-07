Senti chi parla: in arrivo un probabile reboot del film 

Gli anni ’80 e ’90 hanno segnato una stagione florida per le commedie americane, film per tutta la famiglia, leggeri e divertenti. Se ancora oggi continuiamo a vederli e rivederli, un motivo di certo ci sarà, infatti, proprio in questo periodo molti registi stanno decidendo di provare a sperimentare con dei reboot dei lungometraggi più famosi di queste due decadi. Sembrerebbe essere anche il caso di “Senti chi parla” un successo U.S.A. inaspettato e spopolato in tutto il mondo.

Senti chi parla potrebbe tornare con un reboot diretto da Jeremy Garelick

La protagonista, l’attrice Kirstie Alley, dopo aver scoperto di essere incinta ed essere stata lasciata dal fidanzato, si ritrova a crescere suo figlio con quello che sembra essere il padre perfetto, un giovane tassista interpretato da John Travolta. Il film ha avuto un grande successo (tanto da esserci stati anche due sequel “Senti chi parla 2” (e “Senti chi parla adesso!”) soprattutto per aver dato voce ai pensieri di un neonato, nella versione italiana doppiato da Paolo Villaggio. Il reboot sarà scritto e diretto da Jeremy Garelick, anche se per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli.