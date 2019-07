A Milano torna il Road To FeST, con l’anteprima esclusiva di The Boys

Venerdì 12 luglio, alle ore 18.30, avrà luogo il primo appuntamento con il Road To FeST del 2019. L’evento, che si terrà nella location de Il Cinemino di via Seneca 6 a Milano, anticiperà la seconda edizione del Festival delle Serie TV, previsto dal 20 al 22 settembre alla Triennale di Milano.

Al Cinemino di Milano torna il Road To FeST

Il Road To FeST sarà il palcoscenico in cui verranno mostrati, in anteprima e in lingua originale sottotitolata in italiano, i primi due episodi di THE BOYS. La serie, che arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 26 luglio, è ispirata al best-seller del New York Times di Garth Ennis e Darick Robertson, e avrà come protagonisti Karl Urban (Star Trek, Il Signore degli Anelli) e Jack Quaid (Hunger Games).

È possibile registrarsi all’evento in maniera gratuita e fino ad esaurimento posti, tramite la pagina Facebook de Il Festival delle Serie TV.