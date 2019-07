Dragon Quest Builders 2: il trailer di lancio promette un viaggio epico

Dragon Quest Builders 2 di Square Enix è quasi pronto a essere giocato dal pubblico occidentale. Per pubblicizzarne l’arrivo sui nostri lidi, è stato rilasciato un nuovo trailer, disponibile in calce alla notizia, che mostra alcuni frammenti di storia e le varie attività a cui i giocatori potranno prendere parte.

Dragon Quest Builders 2: la costruzione di un nuovo mondo

Questo sequel vedrà i giocatori alle prese con i Children of Hargon, una setta che ha messo fuori legge tutti gli edifici. Come costruttore, inizierai la tua ricerca sull’Isola del Risveglio dopo un naufragio e dovrai sbloccare potenti abilità di costruzione per combattere contro il culto.

Nuovi progetti aiuteranno a sviluppare ulteriormente il nostro insediamento e ci attenderanno varie località sull’isola. Il gioco supporta anche il multiplayer a quattro giocatori in modo da poter giocare con gli amici. Costruisci cooperativamente o visita le loro isole per vedere cosa hanno fatto.

Dragon Quest Builders 2 è in uscita il 12 luglio per PS4 e Nintendo Switch.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.