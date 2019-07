Mulan: la storia del live action sarà diversa dal film originale?

Con l’uscita dei trailer del film di Mulan, il nuovo live action della Disney, sono emersi alcuni dettagli relativi alla trama, che sembrerebbero discostarsi molto dal cartone originale del 1998. I cambiamenti che più hanno colpito i fan sono stati due: gli antagonisti, che in questo caso non saranno gli unni, come per la versione tradizionale, ma una strega molto potente, che l’eroina Disney insieme ai suoi amici soldati dovrà sconfiggere; inoltre, la seconda variazione importante sembrerebbe essere stata fatta sul personaggio del generale Li Shang, che non sarà più il grande amore di Mulan. Infatti verrà introdotta la figura di Chen Honghui, un soldato semplice che si innamorerà della coraggiosa protagonista.

Mulan: molti i cambiamenti del live action che lasciano perplessi i fan

Altre modifiche, anche se più marginali, ci saranno con l’introduzione di una sorella della stessa Mulan e con il personaggio del comandante Tung, che sarà un maestro e una guida per la giovane guerriera. Il live action sarà in uscita nelle sale il 27 marzo del 2020.