Cyberpunk 2077: CD Projekt Red apre un concorso per cosplayer

Cyberpunk 2077 è sulla bocca di tutti grazie all’apparizione di Keanu Reeves sul palco dell’E3 2019, e questo ha fatto dimenticare a molti che il gioco avrà il suo cast di personaggi che sarà possibile personalizzare in svariati modi. Quindi CD Projekt RED vuole ricordarcelo tramite un concorso dedicato ai cosplayers.

Per aiutare i fan la software house polacca ha pubblicato su Twitter una serie impressionante di 84 screenshot di alta qualità. In calce alla notizia potete vedere un campione di queste immagini per farsi un’idea di cosa ricerca CD Projekt RED, e troverete anche i link ai file .rar presenti nella pagina ufficiale Twitter del gioco. Se deciderete di partecipare al concorso, buona fortuna! Altrimenti potete semplicemente decidere di ammirare i modelli dei personaggi.

Cyberpunk 2077 uscirà per PlayStation 4, Xbox One e PC il 16 aprile 2020.

V is candid and straightforward — when they have a question, they ask it, when they have an opinion, they voice it, no matter the consequences.

Sounds like you? Take part in #CyberpunkCosplayContest and show us your V! Cosplay guides are now available at https://t.co/p2IDrISj5p pic.twitter.com/BJOrnYWQVb

