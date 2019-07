The Lion King: Beyoncé canta “Spirit” nella colonna sonora

E’ stato rilasciato poco fa “Spirit“, uno dei singoli dalla colonna sonora di The Lion King. La canzone dovrebbe accompagnare una delle scene di Nala, cantata infatti da Beyoncé, che doppia la leonessa nella lingua originale. Scritta e composta da Timothy McKenzie, precede un album interamente curato dalla cantante e moglie di Jay-z, dal titolo The Lion King: The Gift, in uscita il prossimo 19 luglio, che si ispira alle sonorità africane.

The Lion King: manca poco all’uscita

Il film Disney è in uscita il 19 luglio in America e il 21 agosto in Italia. Anche nel cast dei doppiatori italiani ci sono dei nomi d’eccezione, Marco Mengoni, infatti, sarà Simba, mentre Elisa darà la voce a Nala e immancabile sarà la presenza di Luca Ward nei panni di Mufasa.