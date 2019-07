Nintendo Switch Lite annunciata ufficialmente: ecco tutti i dettagli

Negli ultimi mesi, le voci su una possibile versione Mini della console ibrida di Nintendo si sono fatte sempre più insistenti; soprattutto nelle ultime settimane, grazie ad alcune cover della console apparse online anzitempo. A quanto pare, tutte le indiscrezioni avevano un fondo di verità: Nintendo ha infatti annunciato proprio ora l’arrivo di Nintendo Switch Lite.

Nintendo Switch Lite: ecco le prime informazioni ufficiali

Tramite un breve Direct pubblicato negli ultimi minuti, Nintendo ha svelato il nuovo membro della famiglia Switch. Come potete notare dal video in calce alla notizia, questa versione Lite è pensata principalmente per il gioco in mobilità, con un design non dissimile dalla versione classica ma con delle sostanziali differenze. Per prima cosa, essendo prettamente portatile, non sarà possibile collegarla alla TV e, conseguentemente, i due Joy-Con non potranno essere rimossi dalla console. Parlando proprio dei Joy-Con, la versione Lite presenterà un classico D-Pad rispetto ai singoli tasti della croce direzionale e non saranno presenti i sensori IR e il Rumble HD; di conseguenza i titoli che avranno bisogno dei controlli di movimento richiederanno l’acquisto separato di Joy-Con classici. Tutti i titoli rilasciati per Switch saranno compatibili per entrambe le versioni. La nuova console sarà disponibile dal prossimo 20 settembre con un costo di circa 200 euro e in tre diverse colorazioni: giallo, grigio e turchese.

