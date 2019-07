Persona 5 The Royal: disponibile un trailer per Yusuke Kitagawa

Mentre noi in Occidente dovremo aspettare il prossimo anno, Persona 5 The Royal sarà disponibile in Giappone tra pochissimi mesi. In attesa dell’uscita del titolo, Atlus ha cominciato a presentare i personaggi principali che incontreremo (di nuovo o per la prima volta) nel corso della storia dei Phantom Thieves. Il nuovo trailer presenta Yusuke Kitagawa.

Persona 5 The Royal: il trailer dell’artista volpe

Atlus ha recentemente pubblicato un trailer che presenta il personaggio di Yusuke Kitagawa, membro dei Phantom Thieves dedito all’arte. Nel video, rigorosamente in giapponese, è possibile vedere alcune nuove scene di dialogo con protagonista Yusuke, oltre al nuovo attacco combinato col personaggio di Anne Takamaki. Il titolo sarà disponibile in Occidente nel corso del 2020 su PlayStation 4.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games