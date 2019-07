One Piece World Seeker: prime immagini del secondo DLC con Sabo

Nonostante le critiche abbastanza negative su One Piece World Seeker, Bandai Namco è intenzionata a supportare degnamente il proprio titolo action open world dedicato alla ciurma di Cappello di Paglia. In attesa dell’uscita del primo DLC dedicato al personaggio di Zoro chiamato The Void Mirror Prototype, il publisher ha svelato qualche informazione in più sul secondo contenuto aggiuntivo.

One Piece World Seeker: primi dettagli sul secondo DLC

Nonostante il primo contenuto aggiuntivo non sia ancora disponibile per l’acquisto, Bandai Namco ha svelato i primi dettagli legati alla trama del secondo DLC che vedrà come protagonista Sabo. Il DLC Episodio 2 (non è ancora stato svelato il titolo ufficiale) vedrà Sabo arrivare a Prison Island per svelare, insieme a Rufy, alcuni importanti segreti. Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile durante la stagione autunnale, mentre quello incentrato su Zoro sarà disponibile dal 12 luglio. Di seguito potete ammirare i primi screenshot ufficiali che mostrano Sabo in azione.

