Wolfenstein Youngblood: svelati i requisiti di sistema per la versione PC

Wolfenstein Youngblood, capitolo spin off della serie sparatutto di Bethesda, sarà disponibile in tutti i negozi tra circa due settimane. In attesa di mettere le mani sul titolo che vede protagoniste le figlie del celebre B.J. Blazkowicz, Bethesda e MachineGames hanno svelato i requisiti tecnici utili per far girare al meglio la versione PC.

Wolfenstein Youngblood: ecco i Requisiti Minimi e Consigliati

Di seguito vi elenchiamo quelli che saranno i Requisiti Minimi e Consigliati della versione PC del titolo FPS. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal prossimo 27 luglio.

Requisiti Minimi:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)

Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions) Processor : AMD FX-8350/Ryzen 5 1400 or Intel Core i5-3570/i7-3770

: AMD FX-8350/Ryzen 5 1400 or Intel Core i5-3570/i7-3770 Memory: 8 GB RAM

8 GB RAM Graphics: Nvidia GTX 770 4GB (Current available GPU GTX1650) or AMD equivalent

Nvidia GTX 770 4GB (Current available GPU GTX1650) or AMD equivalent Storage: 40 GB available space

Requisiti Raccomandati:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Win7, 8.1, or 10 64-Bit

Win7, 8.1, or 10 64-Bit Processor: AMD FX-9370/Ryzen 5 1600X or Intel Core i7-4770

AMD FX-9370/Ryzen 5 1600X or Intel Core i7-4770 Memory: 16 GB RAM

16 GB RAM Graphics: Nvidia GTX 1060 6GB (Current available GPU RTX2060) or AMD equivalent

Nvidia GTX 1060 6GB (Current available GPU RTX2060) or AMD equivalent Storage: 40 GB available space

