Trine Ultimate Collection: ufficiale l’arrivo anche su Switch

A marzo era stato annunciato Trine 4, quarto capitolo della saga platform/rompicapo con ambientazione medievale fantasy. Insieme a quell’annuncio, gli sviluppatori di Modus Games avevano anche fatto sapere che sarebbe arrivata la Trine Ultimate Collection, edizione contenente al suo interno tutti e quattro i capitoli della serie. Inizialmente erano state confermate solo le versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One. Da oggi invece sappiamo che arriverà anche su Nintendo Switch.

Trine Ultimate Collection: anche su Switch in autunno

Modus Games ha infatti pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, che annuncia l’arrivo anche su Switch per questo autunno. Al suo interno, come per le altre console, oltre a tutti gli episodi, ci sarà anche una mappa fisica del mondo di Trine 4, un digital art book del quarto capitolo e la colonna sonora digitale.