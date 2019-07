Blue Protocol: nuovi dettagli sul sistema di combattimento e la creazione del personaggio

Blue Protocol è un nuovo titolo action online per PC annunciato la scorsa settimana da Bandai Namco. In questi giorni si sta tenendo un test della versione Alpha del gioco, disponibile per pochi giocatori selezionati. Grazie alla Closed Alpha sono stati rilasciati nuovi dettagli legati alle meccaniche di gioco.

Blue Protocol: ecco il titolo in azione

Grazie alla Closed Alpha che si sta tenendo in questi giorni, Bandai Namco ha rilasciato, tramite l’account Twitter ufficiale del gioco, dei brevi video che mostrano sia il sistema di combattimento che l’editor utile alla creazione dei personaggi maschili e femminili che utilizzeremo nel titolo. Al momento non è ancora possibile sapere se il gioco arriverà anche in Occidente.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games