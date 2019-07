Red Dead Redemption 2: la Companion App svela i settaggi grafici della versione PC

Fin dall’uscita su console lo scorso ottobre, i rumor su un’ipotetica versione PC di Red Dead Redemption 2 hanno fatto il giro del web diventando man mano sempre più insistenti e numerosi. Stando alle ultime indiscrezioni, la Companion App del gioco celerebbe al suo interno le impostazioni grafiche della tanto vociferata versione PC.

Red Dead Redemption 2: ecco le impostazioni all’interno della Companion App

Nelle ultime ore, un membro della community del forum di GTA chiamato rollschuh2282 avrebbe condiviso sul web alcune impostazioni grafiche della versione PC del titolo Rockstar Games celate all’interno della Companion App, disponibile per smartphone Android e iOS. Tra i codici dell’applicazione, infatti, sarebbero nascoste delle impostazioni grafiche che fanno riferimento ad una non annunciata versione PC. Oltre alle informazioni legate ai setting per il display, l’interfaccia utente, i controlli e le opzioni di sistema sarebbero presenti anche il preset per le impostazioni ad Ultra e il supporto alle recenti DirectX 12. Non ci resta che attendere un’eventuale risposta da parte di Rockstar Games che potrebbe annunciare quello che, a conti fatti, potrebbe essere il classico segreto di Pulcinella.

