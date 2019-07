La casa: Sam Raimi è al lavoro su un nuovo capitolo della saga

Sam Raimi ha confermato di essere al lavoro su un nuovo capitolo de La casa, saga horror nata negli anni ’80. La vicenda gira intorno a un gruppo di amici in vacanza in una casa di montagna i quali, dopo aver ascoltato un nastro magnetico, evocano senza volerlo un demone. Il film, nonostante avesse ricevuto anche delle critiche non proprio positive, ebbe un enorme successo, tanto da mettere in cantiere due sequel: La casa 2 e L’armata delle tenebre.

La casa tornerebbe con o senza Bruce Campbell: lo conferma Sam Raimi

Il regista Sam Raimi, in una recente intervista con Bloody Disgusting, ha dichiarato di voler portare sul grande schermo un ulteriore episodio della saga. Sulla presenza o meno dell’attore protagonista, Bruce Campbell, il regista ha dichiarato:

“Sarei elettrizzato se Bruce Campbell cambiasse idea sul suo ritiro e tornasse per la storyline dell’Evil Dead originale. Ma altrimenti sarei molto felice di lavorare con Fede, se tornasse a fare un sequel… ma adesso è un pezzo grosso, ha molto successo ed è un artista molto richiesto, e non credo che lo farebbe”.

Infine, specificando che La casa effettivamente tornerà, Sam Raimi ha anticipato che le prime novità sul film cominceranno ad arrivare nei prossimi 6 mesi.