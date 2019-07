Shin Yakuza: primi dettagli ufficiali in arrivo ad agosto

Nel mentre i fan occidentali si stanno gustando Judgment, nuovo capitolo spin off della serie, il Ryu Ga Gotoku Studio si sta concentrando nello sviluppo di Shin Yakuza, nuovo titolo principale che vedrà protagonista Ichiban Kasuga, il quale prenderà il posto del nostro caro Kazuma Kiryu. Sega ha oggi svelato quando avremo le prime informazioni sul titolo e chi darà il volto ad uno dei personaggi principali.

Shin Yakuza: Eri Kamataki sarà il personaggio femminile principale

Nelle ultime ore, Sega ha svelato nuovi dettagli sul nuovo capitolo di Yakuza. Prima di tutto, il producer Toshihiro Nagoshi ha svelato che avremo le prime informazioni ufficiali sul titolo il prossimo 29 agosto, una data molto vicina al Tokyo Game Show dove, probabilmente, avremo modo di vedere il titolo in azione. Inoltre, è stata confermata l’attrice Eri Kamataki come vincitrice del contest, indetto qualche mese fa, per l’assegnazione del ruolo di personaggio femminile principale all’interno del gioco, il quale le ha fatto vincere anche 1 milione di Yen. Il nuovo gioco della serie Yakuza dovrebbe essere disponibile, almeno in Giappone, entro la fine di marzo 2020.

