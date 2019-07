GRID: il gioco si mostra nel primo gameplay trailer

Codemasters ha rilasciato recentemente il primo gameplay trailer dedicato al racing game GRID, titolo la cui data d’uscita è prevista per l’11 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One e PC. Intitolato “Race of Glory”, i giocatori possono dare un primo sguardo approfondito sulle caratteristiche peculiari della produzione.

GRID: il nuovo filmato mostra vetture e circuiti

Inoltre, possiamo notare alcune vetture che si sfidano in alcuni tracciati con il brano musicale The Light di Sophie and The Giants. Come se non bastasse, nella clip video si intravedono i vantaggi e svantaggi che i giocatori proveranno a mandare fuori pista i propri avversari.

Per concludere, è intervenuto Chris Smith, Game Director di GRID presso Codemasters:

La risposta all’annuncio di Grid è stata incredibile e siamo felici di poter rivelare nuovi dettagli sul gioco. Abbiamo deciso di creare un’esperienza di gioco esaltante che non ha eguali e il nuovo trailer offre ai nostri fan un’idea di cosa possono aspettarsi. I giocatori si immergeranno in gare impegnative e combattive con l’IA rivale e tutto ciò creerà un mondo vivo, che respira, dove tutto è possibile e dove i giocatori dovranno guadagnarsi il loro posto sul podio finale. Sia che si trovino nel bel mezzo del branco o in prima posizione, non sarà facile guadagnarsi la vittoria; i nostri giocatori apprezzeranno ed ameranno il Grid più competitivo mai visto fino ad ora.

