Nintendo Switch Lite: ecco le specifiche tecniche della console

Nintendo Switch Lite, una versione solamente portatile di Nintendo Switch, è stata ufficialmente annunciata oggi. In concomitanza con l’annuncio, Nintendo ha messo a confronto le specifiche tecniche della Switch originale con la nuova versione della console, confronto che potete vedere nell’immagine in calce alla notizia.

Nintendo Switch Lite: dimensioni e peso contenuti

In termini di dimensioni, Nintendo Switch Lite misura 91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm, rispetto alle dimensioni del modello originale di 102 mm x 239 mm x 13,9 mm Joy-Cons compresi. Il peso di Switch Lite è di circa 275 g, rispetto al 297 g dello Switch (o 398 g con Joy-Cons collegati).

Entrambi i sistemi sono dotati di un touchscreen capacitivo con risoluzione 1280 × 720, ma lo schermo LCD del modello Lite è più piccolo, misura 5,5 pollici rispetto ai 6,2 pollici dello Switch originale.

In termini di durata della batteria, Nintendo afferma che il nuovo modello di Switch presenta un leggero vantaggio rispetto al precedente. Ad esempio, The Legend of Zelda: Breath of the Wild può essere giocato per circa quattro ore con una singola carica su Switch Lite, rispetto alle tre ore sulla Switch originale.

La nuova console sarà disponibile dal prossimo 20 settembre, ad un costo stimato (non è stato comunicato ufficialmente quello europeo) di circa 200 euro e in tre diverse colorazioni: giallo, grigio e turchese.

