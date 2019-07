Sadako: Hideo Nataka torna su The Ring con un nuovo teaser trailer

È arrivato in via ufficiale il teaser trailer di Sadako. A maggio l’anticipazione video era uscita in Giappone, ricevendo molti consensi. Questo film horror riprenderà la serie originale di Hideo Nakata, da cui nasce anche l’ispirazione per il remake americano di The Ring, che ha come protagonista una ragazzina demone, immortalata in un video.

Sadako verrà presentato al Fantasia Film Festival di Montréal con dei sottotitoli in inglese. Alla figura di Sadako, la bambina maledetta sin dall’infanzia per le sue profezie e poteri extrasensoriali, vengono accostati da sempre molti episodi inquietanti e drammatici, che fanno da spunto per le storie dei vari capitoli cinematografici. Di seguito vi lasciamo alla visione del teaser trailer.