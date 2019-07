Rip Torn, l’agente Zed di Men in Black, è morto a 88 anni

È stato il regista Albert Brooks a dare la notizia della morte dell’amico Rip Torn, scomparso a 88 anni nella sua casa a Lakeville. Elmore Rual Torn Jr era famoso per aver vestito i panni dell’Agente Zed nella trilogia di Men in Black.

Arriva da Twitter la notizia della morte di Rip Torn

Sui social network sono subito arrivati molti messaggi di condoglianze da parte dei colleghi, tra cui Will Smith. Candidato all’Oscar nel 1984 per la sua interpretazione ne La foresta silenziosa, la filmografia di Torn può vantare un vasto numero di lavori noti in tutto il mondo, tra cui Marie Antoinette per il cinema e serie TV di successo come Colombo dall’altra.