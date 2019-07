Splinter Cell: il gioco Ubisoft ritorna come esclusiva VR sviluppata da Facebook?

Splinter Cell, secondo un nuovo rapporto, potrebbe tornare grazie a Facebook, la società avrebbe firmato un accordo per creare giochi VR esclusivi per le serie di Ubisoft Assassin’s Creed e Splinter Cell. Secondo l’articolo di The Information, la piattaforma di social media sta cercando di sviluppare questi giochi nel tentativo di incoraggiare le vendite dell’Oculus Rift.

Splinter Cell: Sam Fisher ritorna in esclusiva VR?

Geoff Keighley ha twittato uno screen dell’apertura dell’articolo, che è possibile vedere in calce alla notizia. L’articolo dice che il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg è personalmente coinvolto nell’acquisizione e che il contratto è già stato firmato.

Lo scopo dell’acquisto è quello di avvicinare più utenti alla realtà virtuale. Facebook ha acquistato Oculus nel 2014, ma la concorrenza di aziende come Valve e HTC ha portato a delle vendite che al momento non sono esaltanti.

Ubisoft e Facebook al momento non hanno fornito commenti ufficiali sulla potenziale partnership. Pertanto, supponendo che questi giochi siano in fase di sviluppo, non si sa quando i giocatori potranno metterci le mani sopra, quindi la lunga attesa per un nuovo gioco di Splinter Cell continua.

