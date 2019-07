Il Re Leone: diffuso un brano inedito di Beyoncé

Manca ormai poco più di un mese all’uscita nelle sale italiane del remake in CGI de Il Re Leone e stanno emergendo sempre più dettagli in merito. Dopo essere venuti a conoscenza del cast di voci in lingua originale, tra cui anche Beyoncé, è stata diffusa sull’app Spotify una canzone inedita cantata da quest’ultima nel film.

Il brano in questione, dal titolo Spirit, fa parte di un album curato e prodotto dalla stessa cantante americana, dal nome The Lion King: The Gift. Qui sopra abbiamo riportato una piccola parte, ma come detto in precedenza la canzone è da poco approdata per intero sull’app musicale Spotify. Tale canzone farà parte di una scena cardine nella pellicola stando a quanto riportato da Polygon.

Spirit unisce le tonalità tipiche del re leone all’inconfondibile stile di Beyoncé

L’album contenente Spirit ed altri singoli sarà rilasciato il 19 luglio prossimo, mentre il film uscirà nelle sale italiane dal 21 luglio.