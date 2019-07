Power Rangers Battle for the Grid: il nuovo filmato mostra i contenuti del Season Pass 1

nWay ha reso di dominio pubblico un nuovo filmato dedicato a Power Rangers Battle for the Grid, titolo disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, dove la versione PC approderà nel corso del 2020. Nel trailer, dalla durata di un minuto, possiamo vedere i contenuti che arriveranno nel Season Pass 1

Power Rangers Battle for the Grid: ecco i contenuti del Season Pass 1

Nello specifico, nel Season Pass 1 saranno disponibili come personaggi giocabili Trey of Triforia, Jen Scotts e Lord Zedd. Come se non bastasse, verrà anche introdotta una skin aggiuntiva dedicata interamente a Jason Lee Scott con lo scudo. Ogni character potrà essere acquistato singolarmente.

