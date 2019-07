Amazon produrrà un MMO basato sul Signore degli Anelli

Dopo avere annunciato l’arrivo di una serie TV basata sul Signore degli Anelli, Amazon ha da poco svelato di stare lavorando ad un MMO online basato sul medesimo universo. Il gioco sarà quindi sviluppato da Amazon Game Studios, in collaborazione con Athlon Games e Leyou.

Amazon realizzerà un MMO basato sull’universo letterario del Signore degli Anelli

Non sono state svelate moltissime informazioni riguardo il titolo, il quale sarà tuttavia ispirato all’universo letterario dell’opera fantasy di Tolkien e non ai film diretti da Peter Jackson o alla stessa serie TV Amazon, la quale sarà invece ambientata nel corso della Seconda Era. Gli sviluppatori di Amazon, i quali hanno lavorato a titoli come Everquest, Destiny, Planetside, World of Warcraft ed altri MMO, collaboreranno quindi con Athlon per produrre il titolo in questione, il quale sarà free-to-play.

Per il momento non vi sono altre notizie in merito all’MMO di Amazon, che siamo sicuri non tarderanno a giungere nel corso dei prossimi mesi.