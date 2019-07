Blazing Chrome: il trailer di lancio

Blazing Chrome, il gioco sviluppato da JoyMasher, è in uscita domani e per celebrarne la pubblicazione l’editore The Arcade Crew ha rilasciato un nuovo trailer. Il video mostra il frenetico gameplay in 2D a scorrimento laterale del gioco. Inoltre presenta anche alcune scene girate in live-action.

Blazing Chrome: al comando di Marva e Doyle

Nel gioco vestiremo i panni di Marva e Doyle, due soldati che si fanno strada attraverso svariati livelli per abbattere un esercito di nemici guidato dall’IA. Una incredibile varietà di armi, mech che possono essere pilotati, veicoli come hoverbikes e molto altro ancora ci attendono. E, naturalmente, ci sono alcuni boss giganti che aspettano di essere uccisi.

Blazing Chrome sarà disponibile su PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One a partire da domani, e inoltre arriverà sull’Xbox Game Pass insieme a titoli come Timespinner, Unavowed e Dead Rising 4.

