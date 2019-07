Nuovi chip per dispositivi Wear OS in sviluppo?

Nonostante gli attuali smartwatch dotati di sistema operativo Wear OS siano decisamente diffusi e performanti molti sviluppatori stanno sperimentando diverse limitazioni dovute al loro hardware. Pare che ciò stia per cambiare poiché come svelato da WinFuture 2 nuovi processori sarebbero in via di sviluppo.

Secondo quanto riportato dalla fonte si tratterebbe di 2 processori dai nomi in codice WTP2700 e WTP429W, i quali corrisponderebbero rispettivamente allo Snapdragon Wear 2700 e allo Snapdragon Wear 429. Su quest’ultimo la fonte ha diffuso una enorme quantità di dettagli in merito alle sue ipotetiche caratteristiche tecniche. Innanzitutto questo processore sarebbe un versione totalmente rivista dello Snapdragon 429, presente su altri dispositivi attuali. In secondo luogo sarebbe dotato di supporto ai 64-bit, ben 4 core Cortex-A53 e memoria rapida.

I nuovi processori Wear OS sembrano essere decisamente promettenti

Infine secondo il report Qualcomm starebbe testando tale chip con un’architettura da 1GB di RAM ed 8GB di memoria interna. Quest’ultima dovrebbe supportare anche il bluetooth 5.0, la connettività LTE ed utilizzare un processo a 12nm. Non rimane altro che attendere conferme ufficiali in merito ai processori in questione e sperare per il meglio.