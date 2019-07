Don’t Even Think: ecco il trailer per il lancio del free to play su PlayStation 4

Sia il canale YouTube di PlayStation, che quello ufficiale del gioco, hanno da poco pubblicato il trailer di lancio di Don’t Even Think, battle royale rivisitato e free to play, disponibile da oggi su PlayStation 4. Al momento, solo in Nord America. In fondo alla notizia potete vedere il filmato.

Don’t Even Think: umani contro licantropi

Nel titolo in questione, i giocatori possono giocare nei panni degli umani o dei warewolf, i licantropi. I team umani sono da tre, ma possono anche collaborare tra di loro per sconfiggere i potenti licantropi, solitari, ma nettamente più forti. I primi vincono salendo sull’aereo quando si fa l’alba, i secondi quando impediscono loro la fuga. Noi vi lasciamo al video qui sotto.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.