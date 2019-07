Nintendo: la Switch Lite non sostituirà il 3DS

Nintendo, nella giornata di oggi ha rivelato Switch Lite, una versione ridisegnata della Switch progettata esplicitamente per essere utilizzata in modalità portatile. A differenza della Switch originale, non è possibile collegarla a un televisore per giocare a casa. In molto hanno pensato che questa console solamente portatile segnerà la morte del Nintendo 3DS, ma Nintendo non la vede necessariamente in questo modo.

Nintendo: il supporto al 3DS continuerà

La società afferma che il supporto per la linea di sistemi 3DS proseguirà nonostante il lancio di Switch Lite. “Continueremo a supportare la nostra famiglia di sistemi 3DS finché esisterà”, queste le parole con cui lo ha dichiarato il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser.

La linee-up dei titoli in uscita su 3DS si è certamente ridotta di recente; all’E3 non è stato mostrato nessun gioco in uscita per questa console. Anche la famosissima serie dei Pokémon è diventata esclusiva Switch con l’imminente Spada e Scudo. Detto questo, c’è almeno una buona ragione per Nintendo per mantenere in vita la famiglia delle console 3DS, ovvero il prezzo appetibile anche per i più piccoli. Il 2DS infatti si trova facilmente sotto i 100 euro, un prezzo molto più basso degli ipotetici 200-230 euro della Switch Lite.

