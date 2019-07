Moons of Madness: 12 minuti di gameplay

Moons of Madness, il gioco horror in prima persona di Funcom e Rock Pocket Games, è il protagonista di un nuovo video di 12 minuti. Nel gioco ambientato su Marte vestiremo i panni di Shane Newehart, un tecnico di stanza presso l’Invictus. Il nostro apparentemente semplice compito sarà quello di tenere le luci accese fino a quando arriverà la nave da trasporto Cyrano, portando con sé una nuova squadra per assumere le tue funzioni, ma non tutto filerà per il verso giusto…

Moons of Madness: l’orrore dello spazio profondo

Eccovi di seguito le caratteristiche principali del gioco:

Vivi il vero orrore cosmico – Da solo a centinaia di migliaia di chilometri di distanza da casa, sarai costretto a esplorare le paure causate da isolamento e paranoia, aumentate dalla presenza di elementi soprannaturali. Visioni terrificanti e apparizioni mostruose ti faranno dubitare di ciò che è reale e di ciò che non lo è, rendendo tutto sempre più confuso.

Esplora il lato più oscuro di Marte – Naviga in una base di Marte funzionante in un gioco che vuole immergere i giocatori in un ambiente credibile. Supera gli ostacoli usando computer, sistemi elettrici, rover, pannelli solari e altro, quindi vai oltre l’avamposto ed esplora il lato oscuro di Marte.

Moons of Madness è previsto per PlayStation 4, Xbox One e PC per il giorno di Halloween.

