Death Stranding: Kojima parla dei dialoghi e dell’adattamento

Death Stranding permetterà ai giocatori di scegliere se ascoltare l’audio originale in lingua giapponese oppure selezionare l’audio in lingua inglese (non sappiamo ancora se il gioco verrà doppiato anche in lingua italiana). Hideo Kojima è intervenuto tramite il suo profilo Twitter per parlare di una questione molto delicata: l’adattamento dei dialoghi dei personaggi.

Death Stranding: lo script è stato scritto da Kojima in persona

Il maestro, capo dello studio Kojima Productions, ha svelato che è stato egli stesso a scrivere i dialoghi. Per quanto riguarda il passaggio dal doppiaggio giapponese a quello inglese, il buon Hideo ha affermato che non si tratta di una semplice traduzione, ma di un vero e proprio adattamento che occorre per adattare le linee di dialogo al labiale degli attori e dei personaggi in-game. Dunque, nel gioco i dialoghi potrebbero proporre differenze tra giapponese e inglese (e per l’appunto l’italiano se il titolo verrà doppiato anche nella nostra lingua). Intanto vi ricordiamo che la sua pubblicazione avverrà l’8 novembre 2019 solo su PlayStation 4.

