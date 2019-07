Dr. Mario World è disponibile, tutti i dettagli del gioco

Dr. Mario World è finalmente disponibile in tutto il Mondo su dispositivi mobili Android e iOS. Gli interessati possono scaricare gratuitamente il gioco tramite Google Play e App Store e usufruire delle microtransazioni presenti all’interno del puzzle-game. Di seguito tutti i dettagli ufficiali e le funzioni principali del titolo.

Dr. Mario World: oltre duecento livelli

I giocatori devono prendere tempo pianificando il loro approccio con attenzione, poiché in ogni livello ogni combinazione di virus deve essere eliminata con un numero limitato di capsule. Fortunatamente Dr. Mario non è l’unico in servizio. Uno staff completo di medici, tra cui Dr. Peach, Dr. Bowser, Dr. Toad e molti altri, sarà disponibile per aiutare i giocatori a debellare i fastidiosi virus con varie abilità anti-virus. Altri personaggi classici dell’universo di Super Mario tra cui Goomba, Koopa e Tipo Timido appariranno come assistenti, fornendo ai dottori preziose abilità ed effetti. I giocatori potranno selezionare fino a due assistenti contemporaneamente. Al momento del lancio saranno disponibili più di 200 livelli in vari mondi, con nuovi dottori, assistenti, livelli e mondi che si aggiungeranno a Dr. Mario World dopo il lancio.

Dr. Mario World: da soli o in compagnia

Dr. Mario World può anche essere giocato insieme ad amici e parenti in tutto il mondo. Collegando Dr. Mario World a Facebook o al proprio account Nintendo, i giocatori non solo possono vedere i progressi della modalità Avventura dei loro amici, ma anche guadagnare e ricevere cuori da usare per giocare in modalità Avventura. In modalità Duello, i giocatori possono aumentare l’intensità sfidando i propri amici o altri giocatori online in uno scontro finale in tempo reale. Il collegamento a un account Facebook o Nintendo non è necessario per sfidare gli altri in modalità Duello.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games