Call of Duty Modern Warfare: la modalità Gunfight verrà svelata oggi

Call of Duty Modern Warfare sarà protagonista di una diretta che verrà trasmessa tramite Twitch oggi 11 luglio 2019 alle ore 19:00 italiane. Durante il livestreaming verrà mostrata per la prima volta la nuova modalità “Gunfight”, ovvero la modalità multigiocatore due contro due, che verrà proposta da alcuni influencer, tra cui TeePee e Courage. Ma non verrà mostrato soltanto questo!

Call of Duty Modern Warfare: nuovi dettagli in vista

La diretta sarà incentrata anche su altri aspetti dell’FPS di Infinity Ward, come le altre modalità multigiocatore e la campagna single player (che torna dopo l’assenza di Black Ops 4). Sarà anche una buona occasione per dare un nuovo sguardo al gameplay del gioco, che fino a questo momento è stato mostrato con il contagocce. Vi ricordiamo che la pubblicazione dello sparatutto in prima persona è prevista il 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games