It 2: rivelate nuove immagini

It 2 è la seconda parte del nuovo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephen King, diretto da Andrés Muschietti e scritto da Gaby Dauberman. Nel lungometraggio vedremo in azione il Club dei Perdenti 27 anni dopo, sempre impegnato nello scontro contro il diabolico Clown Pennywise, che continua a tormentare le loro vite.

Qualche ora fa, su diverse pagine Twitter, sono state mostrate nuove immagini dal film grazie al sito Entertainment Weekly. Le foto, che trovate qui sotto all’articolo, oltre a raffigurare i protagonisti intenti a cercare la loro nemesi, rivelano anche una scena dove gli eroi sono di nuovo degli adolescenti. Per saperne di più dovremmo aspettare l’arrivo della pellicola al cinema, previsto in Italia per il 5 settembre.

You’ll float too.🎈 The Losers are back to battle Pennywise — but who will get the last laugh? Get an exclusive look at ‘IT Chapter Two’ in our special #ComicCon bonus issue, distributed throughout the weekend in San Diego: https://t.co/QuNFo2jevd #ITMovie Story by @clarkcollis pic.twitter.com/Qo55k18nZE

— Entertainment Weekly (@EW) July 10, 2019