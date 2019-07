Super Mario Maker 2: i dieci livelli italiani più folli scelti da GamesVillage

Il fenomeno di Super Mario Maker 2 sta dilagando su Nintendo Switch. La creatività e fantasia degli utenti di questo editor dedicato al Regno dei Funghi sta dimostrando quanto si possa plasmare e modellare il mondo di Mario se messo nelle mani dei giocatori. Il gioco ha messo in luce le sue qualità e la sua completezza (e la nostra recensione ne è la prova) e ora si sta riempiendo di tutto il substrato di livelli dal mondo, originali e spesso con quel guizzo di follia fuori dagli schemi che solo un fan dei platform classici bidimensionali può inserire tra i blocchi “?”, le monete e i koopa. Tra giapponesi con la mania delle trappole, americani sempre pronti a piazzare monete giganti ed europei alla ricerca di ispirazione nella vita quotidiana, anche gli utenti italiani stanno riempiendo di livelli pregevoli la sezione online di Super Mario Maker 2. E in alcuni casi la genialità (e difficoltà) di alcuni di essi è tale che merita di essere premiata e messa in evidenza. Ecco quindi una piccola selezione di livelli di Super Mario Maker 2 creati esclusivamente da Italiani con tanto di ID di ogni livello per poterli provare. A voi l’arduo compito di portarli a termine.

Super Mario Maker 2: Slippery Stalactite (by Wariuzzo)

In una estate così calda non c’è niente di meglio che un bel livello pieno di fresco ghiaccio scivoloso. Ma Wariuzzo ha deciso che fosse il caso di metterci anche una cospicua dose di stalattiti da rompere in scivolata o da evitare saltando e correndo a perdifiato. La progettazione di questo livello è notevole soprattutto per l’uso fuori dagli schermi dei vari elementi. Per impararne tutti i segreti si deve morire almeno un paio di volte.

ID del livello: XC9-84P-VHG

Super Mario Maker 2: Song of Storm: Easier Version (by RowlAEt)

Un livello per menzionarli tutti. Perché meritano tutti quelli creati dall’utente RowlAEt che si è specializzato nella creazione di livelli musicali in cui bisogna saltare a tempo per attivare gli interruttori On/Off per poter completare la sfida. Sembrano facili a vedersi, ma ognuno di questi livelli nasconde un livello di progettazione e inserimento di elementi meticoloso. La menzione speciale è per questa Song of Storm tratta da the Legend of Zelda che devo ammettere ho completato più volte solo per riascoltarne la melodia.

ID del livello: 67Y-JBL-TPF

Super Mario Maker 2: Off/On a desert trip (by looygi)

Quasi dal nulla è apparso nelle mie ricerche questo livello con un deserto pieno di rompicapi. All’inizio pare tutto abbastanza agile, per nulla difficile e quasi prevedibile. Ma dopo ogni stanza la progressione del livello di difficoltà è notevole con enigmi degni di un level design di altissima qualità. Un livello anche contestualizzato a dovere con una cura dei particolari non di poco conto e anche in questo caso toccherà fallire qualche volta per capire come va il livello.

ID del livello: XS8-DNS-6VG

Super Mario Maker 2: Tricky tricky castle (by superhomer)

Un livello breve, ma ben congeniato e con enigmi originali e un sapiente uso degli elementi con i sempre apprezzati interruttori On/Off (oramai presenza fissa nelle creazioni dei giocatori) e il Mega Fungo da sbloccare sfruttando una piccola scappatoia dei blocchi Pow. C’è spazio anche per sezione più da platform classico. Molto azzeccata anche la contestualizzazione nel castello di Bowser con stile grafico vecchia scuola perfetto per il livello. Bravo superhomer.

ID del livello: H49-6K7-WYG

Super Mario Maker 2: Dry Bones Shell Odyssey (by Mr. Wolf)

Questo di Mr. Wolf è uno di quei livelli che necessita di tanta abilità e un ottimo spirito di osservazione. Il variegato uso del guscio di Tartosso è da applausi soprattutto per l’inventiva messa in campo nello schivare certi ostacoli per un livello dalla difficoltà elevatissima e pochissimo margine d’errore soprattutto nella fase finale dove la lava rincorre Mario e fa salire l’ansia a livelli stratosferici. Ci vorranno nervi saldi in questo castello di ossa.

ID del livello: QFL-32B-RPG

I’m bad with names (by Volto)

Un livello più leggero e agile anche se infido, che spezza un po’ anche con il ridondante stile da castello di Bowser, è questo colorato deserto dove si dovranno eliminare le 14 Piante Serpiranha sparse tra i blocchi. Sembrerebbe una missione semplice, ma non lo è. Alcuni passaggi sono tutt’altro che agevoli e alcune piante sono dannatamente ben nascoste. Bravo Volto, a parte per il nome sul quale ti potevi spremere un po’ le meningi.

ID del livello: P5Q-K9K-42G

Tartostissimo & Sputacchira (by FedeK93)

Guscio di Tartosso presente anche in questo livello anche se non è il protagonista centrale. Ci vorrà tanta abilità per un mondo che sembra preso da una giungla tropicale. Mario parte bene, con gru oscillanti e una sfida che sembra alla portata. Poi tutto si fa più difficile con altalene basculanti da usare con sapienza insieme ai gusci e poi un finale tutto da giocare con il Fiore Superball. Non impossibile come livello, ma completarlo al primo colpo non sarà cosa semplice.

ID del livello: KRX-M1X-9KG

The Icy grip of the claw (by Wariuzzo)

Ancora un livello di Wariuzzo e ancora qualità messa in campo. Questa volta il progetto è con sezione di tipologie diverse ma con una dose di difficoltà molto equilibrata. In questo la qualità di level design si realizza in un’automatizzazione e meccanizzazione molto ingegnose ed elementi che si muovono e si spostano nello stage per agevolare o ostacolare Mario. Ci vorrà tempismo e tanta pazienza perchè la prima volta non sarà mai la volta buona.

ID del livello: 1HL-L78-XMF

Evergreen tower above the clouds (by Soysauce)

Saltare e volare in aria a dorso dei nemici. Questo è in estrema sintesi il livello dell’utente Soysauce che ha messo le ali alle Nelle (i nemici con il guscio liscio) che sono indispensabili per raggiungere le porzioni del livello più alte. Un mondo che si sviluppa spesso in verticale e che offre tanto tempo e aiuti per poter superare il livello, ma non per questo risulta facile. La parte finale sarà davvero una bella sfida.

ID del livello: Q9B-4Q9-4NG

Bowser’s maze castle (by Bobazza)

Un altro castello, di quelli vecchia scuola, con una dose di trappole da fare invidia a Indiana Jones e un ritmo incalzante di salti da eseguire a tempo e con pochissimo margine di errore. Un bel level design e un progetto articolato che nelle fasi finali diventa davvero difficile con il lago di lava sotto i piedi che sale inesorabile e poi fiammelle sulle quali saltare. Avverto che ci sarà da sudare.

ID del livello: 3J8-7LV-7KG

Ovviamente siamo solo all’inizio del ciclo creativo di Super Mario Maker 2 e questi sono i primi folli esperimenti dell’utenza italiana. Sono numerosi i livelli che giornalmente vengono caricati nella sezione online dai giocatori e ci sarà sempre più creatività, più originalità e più ingegno a mano a mano che andremo avanti nel tempo. La prossima archistar di Super Mario Maker 2.