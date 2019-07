PlayStation Store: dieci videogiochi da platinare con i nuovi sconti di luglio

Ogni buon cacciatore di trofei che si rispetti, approfitta dei consueti sconti proposti dalle grandi catene di negozi e store digitali, per riempire la propria collezione o libreria di videogiochi da platinare. E’ importante massimizzare il budget che si ha a disposizione: le promozioni propongono una grande quantità di titoli da acquistare, e scegliere cosa integrare alla nostra libreria per arricchire la bacheca dei trofei non è mai semplice. Per questo serve una guida all’acquisto finalizzata alla soddisfazione dell’ottenimento di un platino, per spendere una somma congrua alla qualità e ore di gioco che ci attendono da qui in avanti. Per questo vogliamo proporvi dieci titoli da platinare con gli sconti attualmente attivi sul PlayStation Store, cercando sopratutto di fornire il migliore rapporto qualità prezzo per ogni proposta. Dopotutto platinare può risultare dispendioso e non sempre quello che spendiamo vale il prezzo del biglietto. Analizziamo ben dieci titoli da platinare in coppia con i nuovi saldi del PlayStation Store.

PlayStation Store: via agli sconti, tra paradossi temporali e problemi adolescenziali.

La serie di Life is Strange è riconosciuta come un’ottima avventura grafica interattiva, che ha saputo trattare con molta efficacia il delicato tema dell’adolescenza. I ragazzi di DONTNOD Entertainment hanno trattenuto i giocatori davanti allo schermo grazie a delle storie avvincenti, approfondite dalle scelte di giocatori e dal buon tasso di rigiocabilità tramite una ricerca di realtà alternative della storia stessa. Con Life is Strange, abbiamo amato il rapporto d’amicizia consolidato dal forte legame costruito dalle due protagoniste Max e Chloe, tant’è che una volta giunti al finale dell’insolito viaggio dettato dai paradossi temporali, risulta difficile prendere una scelta che non ci spezza il cuore. Anche Life Is Strange: Before the Storm, seppur in maniera diversa rispetto al primo capitolo, riesce a fare breccia nel cuore. Lo deve soprattutto all’approfondimento del rapporto d’amicizia instaurato da Rachel e Chloe, fondamentale per lo svolgimento degli eventi del suo predecessore. Ma i due giochi non sono soltanto rinomati per raccontare delle storie che sanno colpire nell’animo, in ambito trofei, Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm si presentano come due titoli estremamente facili da completare al 100%, poiché l’ottenimento del trofeo di platino richiede soltanto il completamento della storia e la raccolta dei collezionabili. Attualmente, i due titoli sono disponibili sul PlayStation Store a prezzi stracciati: la stagione completa di Life is Strange è disponibile all’acquisto per un prezzo di 3,49€, mentre l’edizione che include tutti gli episodi di Life is Strange: Before the Storm è disponibile a 5,19€, dunque con 8,68€ potrete portare a casa due avventure grafiche valide e soprattutto, da platinare nel giro di poche ore di gioco. Potrete trovare i due capitoli nella sezione offerte di luglio tra le promozioni del PlayStation Store.

Egitto e San Francisco? Natale con Ubisoft!

Non è poi così sbagliato definire che Watch Dogs 2 ed Assassin’s Creed Origins rappresentano una sorta di “volto del cambiamento” per Ubisoft. Da una parte abbiamo avuto con Origins un cambiamento drastico e necessario per la serie di Assassin’s Creed: dallo stealth d’azione che aveva iniziato a stancare gli appassionati con Unity e Syndicate, al puro gioco di ruolo d’azione con il capitolo ambientato nell’antico Egitto. Con Origins, Ubisoft è andata oltre: senza rinunciare al classico open world mastodontico, la compagnia francese ha rivoluzionato il suo franchise di punta proponendo un combat system più avvincente, con un sistema di attacco e parata approfondito da abilità sbloccabili attraverso l’utilizzo di punti di sblocco. Per via della corrente ruolistica, le meccaniche stealth tanto osannate vengono a meno dal momento in cui fanno la comparsa i livelli, una componente- a mio parere – che ha allontanato la serie dall’affascinante tema e stile di gioco degli assassini. Dall’altra parte invece troviamo Watch Dogs 2, la cui esistenza mostra come Ubisoft sappia imparare dai propri errori, soprattutto di marketing.

La prima iterazione della serie ormai prossima all’evoluzione con Watch Dogs Legion, venne presentata come un’idea rivoluzionaria, la quale mette in mano ad ogni giocatore le chiavi della città. Tra meccaniche interessanti mai introdotte e un downgrade grafico poco promettente, la serie di Watch Dogs arrivò alla deriva subito col primo capitolo, il quale venne apprezzato da una ristretta nicchia di giocatori. Anni più tardi, Ubisoft pubblicò Watch Dogs 2 che non solo rappresentava la vera essenza della serie con un gameplay migliorato in ogni suo aspetto, ma in qualche modo, ha mostrato un nuovo volto della compagnia francese tanto criticata. Con questa seconda iterazione, Ubisoft dimostrò che sapeva imparare dai propri errori. Con Watch Dogs 2, la serie ha ricevuto un’impennata qualitativa che migliora sensibilmente tutti i punti critici del videogioco originale a partire dalla trama, decisamente più ricca rispetto alla storia che vede coinvolto Aiden Pearce, mentre il gameplay è stato migliorato sotto ogni punto di vista con un maggiore approfondimento del sistema dell’hacking, infine troviamo anche un’interazione col mondo di gioco pazzesca, soprattutto se possiamo prendere il controllo della città. In ambito trofeistico i due titoli valgono perfettamente la spesa di 19,99€ per Assassin’s Creed Origins e 14,99€ per Watch Dogs 2, per un totale di 34,98€. Entrambi i giochi propongono una caccia al platino alla portata di tutti, con una difficoltà bassa per quanto riguarda l’ottenimento di tutte le coppe, senza contare le ore di gioco richieste: per platinare Origins ci vorranno almeno cinquanta ore di gioco, mentre per Watch Dogs 2 bisognerà giocare almeno per trenta ore. I due prodotti di Ubisoft sono attualmente in sconto nella sezione offerte di luglio del PlayStation Store.

Gli Yakuza ancora scontati sul PlayStation Store: ora o mai più!

In questa occasione, il rapporto qualità prezzo non può essere più favorevole di così. Yakuza 6: The Song of Life e Yakuza Kiwami 2 sono i due capitoli della rinomata serie sviluppata da Sega attualmente in sconto sul PlayStation Store. Yakuza 6 oltre a siglare la fine dell’epopea di Kazuma Kiryu, è stato il primo videogioco della saga a sfruttare appieno le potenzialità del Dragon engine, il nuovo motore grafico utilizzato dal team di sviluppo. Ma la perfezione della serie viene raggiunta con Kiwami 2, ritenuto come uno dei migliori remake di questa generazione. Se in Yakuza 6 abbiamo visto le notevoli potenzialità del Dragon Engine e soprattutto, come questo motore di gioco abbia sensibilmente migliorato l’esperienza ludica della serie, con Kiwami 2 il team di sviluppo ha dato il meglio di sé, introducendo addirittura elementi inediti come la Majima Saga, una porzione di storia giocabile con l’amatissimo Goro Majima.

Ludicamente, i due titoli hanno tantissimo da offrire oltre a una trama intrigante e ricca di rivelazioni sconvolgenti: il numero di attività presenti sono sterminate, soprattutto se vogliamo contare i mini giochi a cui ogni giocatore può attingere per passare qualche ora di svago, soprattutto entrando nei Club Sega. Trofeisticamente parlando, i capitoli che vi abbiamo proposto presentano un livello di sfida leggermente più alto se paragonato ai titoli sinora consigliati: in entrambi sarà necessario completare la storia al livello di difficoltà più alto, portare al termine la Completion List – solo la metà in Yakuza 6 – e tutte le missioni secondarie, oltre ai classici trofei di miscellanea. Nonostante il primo capitolo della serie pubblicato su PlayStation 2 ricevette dei testi tradotti in italiano, i due titoli da noi proposti sono stati localizzati in Europa in lingua inglese, per molti potrebbe risultare un ostacolo. Tornando invece al rapporto qualità prezzo, Yakuza 6: The Song of Life è attualmente in offerta ad un prezzo di 24,99€, mentre Yakuza Kiwami 2 è sconto a 19,99€. Con ben 44,98€ vi porterete a casa il meglio che la serie action-adventure di Sega abbia da offrire, per un totale complessivo di 140 ore di gioco.

Isole peccaminose e trofei in quantità

In questa occasione proponiamo una combinazione piuttosto insolita: un gestionale come Tropico 5 e un boss battler di produzione cinese che prende il nome di Sinner: Sacrifice for Redemption. Con Tropico 5, oltre ad essere un buon titolo gestionale dove i giocatori possono creare la propria isola tropicale ideale, abbiamo anche un platino ultra raro che sicuramente farà gola a tutti i cacciatori di trofei. Invece con Sinner: Sacrifice for Redemption, andiamo incontro ad un’idea di base molto interessante che vale la pena di scoprire giocando, inoltre, l’ottenimento del platino in questo caso è alla portata di tutti. Tornando al titolo sviluppato da Haemimont Games, bastano almeno 25 ore di gioco e una buona dose di fortuna per portare a casa l’ultimo trofeo di Tropico 5, il quale richiederà il completamento della storia principale, l’esecuzione di varie azioni specifiche e attivazione di alcuni condizioni nella modalità sandbox, oltre a dover vincere qualche partita nella modalità multigiocatore. Questa sicuramente è una buona occasione per avvicinarsi a Tropico 6 in vista della release su console.

Per quanto riguarda Sinner: Sacrifice for Redemtpion, il boss battler sviluppato da Dark Star Games e distribuito da Another Indie Studios presenta una meccanica di debuff davvero intrigante: ad ogni boss battuto, il protagonista Adam, ad ogni boss battuto, viene penalizzato nelle sue abilità e statistiche come la riduzione della barra vitale, diminuzione del potere d’attacco e così via, fino a raggiungere l’ultimo nemico con il nostro personaggio completamente depotenziato. Inoltre con l’ultimo grande aggiornamento, Sinner si è arricchito di nuove modalità di gioco tra cui la Nuova Partita + e una modalità speedrun oltre alla già presente modalità Incubo, dove si possono affrontare tutti i boss del gioco in un unico scontro. Il titolo, comunemente inserito nella cerchia dei souls-like, mette in campo il tema dei sette peccati capitali attraverso una narrazione poco presente, un combat system molto essenziale e un alto tasso di rigiocabilità, grazie anche ai finali multipli. Il gioco vanta di una lista trofei davvero lunga, ma completabile nel giro di poche ore. Infatti ogni boss avrà dei trofei dedicati da ottenere, soprattutto di miscellanea che richiederanno delle azioni specifiche. Possiamo dire che l’ottenimento del platino è molto semplice, ma la difficoltà verrà determinata dall’abilità del giocatore stesso. Entrambi i titoli proposti si trovano in offerta sul PlayStation Store con Tropico 5 in sconto a 6,99€ nella sezione offerte di luglio e Sinner: Sacrifice for Redemption a 11,99€ nella sezione Giochi a meno di 20€.



Tra mistero e fantasy

Eccoci finalmente agli ultimi due titoli che sentiamo caldamente di consigliare in questa calura estiva. Strange Brigade e Dragon Age Inquisition: Edizione gioco dell’anno sono i due prodotti finali che vi proponiamo dagli sconti del PlayStation Store. Il primo, uno shooter cooperativo realizzato dagli autori di Sniper Elite, catapulta i giocatori in un viaggio esotico ambientato nel 1930, con l’obiettivo di fermare lo spirito di una regina barbarica di nome Seteki, situata nel deserto del Sahara. Il titolo, fortemente cooperativo, si ispira ai classici del genere come Left 4 Dead e ad un altra produzione di Rebellion, Zombie Army Trilogy, proponendo un vasto arsenale da cui costruire il proprio equipaggiamento. Oltre alla componente shooter utile per sopravvivere alle orde di nemici, il gioco propone diversi puzzle da risolvere, i quali una volta completati garantiscono l’accesso ad una nuova area. Strange Brigade propone un livello di sfida per l’ottenimento del platino piuttosto basso, soprattutto è possibile completare la modalità campagna alla difficoltà più bassa e grazie alla selezione dei capitoli, non vi è alcun trofeo missabile. Il tutto culmina nel giro di venti ore di gioco senza incappare in alcun ostacolo.

Per Dragon Age Inquisition: Edizione gioco dell’anno il discorso si fa più arduo. Tralasciando ben sei trofei mancabili e la necessità di completare la storia al livello di difficoltà Nightmare, l’ottenimento del platino richiederà tra le 80 e le 100 ore di gioco. Seppur parliamo di un titolo distribuito nel 2014 a cavallo tra la vecchia e l’attuale generazione, il prezzo con cui viene attualmente proposta l’edizione definitiva del gioco è molto invitante, soprattutto se parliamo di uno dei migliori GDR attualmente disponibili su PlayStation 4, Xbox One e PC, prodotto soprattutto da Bioware. Se non avete mai giocato alla serie di Dragon Age e siete curiosi per quanto riguarda il prossimo capitolo, Inquisition può rappresentare per voi un’ottima soluzione d’acquisto, soprattutto in questo periodo dove le release di maggior rilievo vengono a meno. Attualmente, Strange Brigade è in offerta a 14,99€ nella sezione offerte di luglio, insieme a Dragon Age Inquisition: Edizione gioco dell’anno che si trova nella medesima sezione a 9,99€, per un totale di 24,98€.

Sebbene vi abbiamo proposto cinque combinazioni di titoli da platinare, è anche vero che ci sono tanti altri videogiochi in sconto che vale almeno la pena di menzionare, poiché possono anch’essi rappresentare una valida proposta come platino da ottenere. Per le remastered, consigliamo Dead Island Definitive Edition e Dead Island Riptide Definitive Edition , entrambi possono essere acquistati per un totale di 8,98€. Sempre nell’ambito delle riedizioni, consigliamo Prototype pacchetto Biohazard disponibile per 12,99€. Oppure per gli amanti del picchiaduro, consigliamo BlazBlue Chronophantasma Extended in offerta a 2,99€. Per chi invece cerca l’ebrezza dello sparatutto in soggettiva, non possiamo non consigliare il bundle disponibile per 9,99€ di Battlefield 1 Revolution e Titanfall 2 Ultimate Edition, le edizioni definitive dei due FPS di Electronic Arts. Concludendo, vi auguriamo una buona caccia al platino!