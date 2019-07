Monster Hunter World Iceborn: il nuovo trailer rivela Glavenus

Monster Hunter World: Iceborne, la prima e l’ultima grande espansione per l’action RPG di Capcom, non è lontana dalla pubblicazione e la software house giapponese cerca di mantenere alto l’hype per il suo gioco. Per farlo ha pubblicato un nuovo trailer che ci mostra il Glavenus per la prima volta, insieme ad alcuni dei suoi attacchi.

Monster Hunter World Iceborn: in arrivo due nuove sottospecie

Il video ci presenta anche due nuove sottospecie di mostri esistenti: il Fulgur Anjanath e l’Ebony Odogaron. Quest’ultimo sembra particolarmente minaccioso con l’elettricità che emana dalla sua pelliccia.

Se ciò non bastasse, possiamo dare un primo sguardo al Brachydios, un altro mostro popolare dei precedenti giochi della serie. Inoltre è possibile vedere un Uragaan coperto di melma verde che poi esplode, uccidendolo nel processo.

Monster Hunter World: Iceborne uscirà il 6 settembre per Xbox One e PS4. Gli utenti PC possono metterci le mani sopra questo inverno.

