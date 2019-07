Lupin III The First: ecco il trailer del suo primo film in 3D

Con enorme sorpresa da parte di tutti i fan del ladro gentiluomo, lo studio giapponese Toho ha da poco diffuso il trailer di Lupin III The First, primissimo film realizzato in computer grafica sul personaggio. In base al poco che viene mostrato nel breve filmato è già evidente l’impegno e la qualità con cui il film è stato concepito.

Lupin III The First è il primo film in CGI realizzato sul personaggio di Monkey Punch e sembra decisamente promettente

All’interno del breve video è possibile osservare la meticolosa cura con cui sono stati riprodotti in 3D tutti i protagonisti dell’anime in questione, partendo proprio da Lupin, le cui espressioni e movenze appaiono a dir poco identiche a quelle a cui siamo tutti abituati. Sono poi presenti Jigen, Goemon, Fujiko, l’ispettore Zenigata e diversi altri personaggi inediti, realizzati appositamente per l’avventura che il ladro ed il suo team affronteranno nel corso della pellicola. Risultano attualmente poco chiari i dettagli della trama, poiché si tratta di un trailer in lingua originale, ma appare ovvio che ancora una volta il gruppo sarà alla ricerca di un misterioso tesoro decisamente prezioso.

L’uscita della pellicola in Giappone è prevista per il prossimo 6 dicembre, mentre non è stata fornita alcuna indicazione per una distribuzione occidentale.