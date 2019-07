GreedFall: il nuovo trailer contiene l’annuncio della data di uscita

GreedFall verrà pubblicato il 10 settembre, il Publisher Focus Home Interactive e lo sviluppatore Spiders Games lo hanno annunciato tramite il rilascio di un nuovo trailer. In questo gioco di ruolo dello studio Spiders, forgeremo il nostro destino sull’isola inesplorata di Teer Fradee.

GreedFall: un vecchio mondo morente

In un vecchio mondo morente la popolazione è afflitta da una malattia apparentemente inarrestabile. L’unico barlume di speranza risiede nelle voci secondo cui una cura può essere trovata sull’isola recentemente scoperta di Teer Fradee. Unendoti a tuo cugino, il governatore Constantin D’Orsay, insieme a varie fazioni sarei alle prese con un mondo che trasuda magia.

La libertà e la scelta del giocatore sono fondamentali in GreedFall , poiché le vostre decisioni costruiranno amicizie, rompere alleanze, conflitti diffusi e modellare il futuro dell’isola. Esplorando una nuova frontiera coraggiosa, la vostra ricerca dei segreti perduti si baserà su qualcosa di più della semplice abilità in combattimento. Tutto, sia che si tratti di un’opzione di dialogo, di un approccio furtivo o persino della scelta del compagno in una data situazione, può alterare il risultato.

GreedFall sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.

