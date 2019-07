Stranger Things 4: i Duffer ufficializzano la quarta stagione

I fratelli Duffer, i registi della serie, hanno confermato in queste ore che la quarta stagione di Stranger Things si farà. Hanno già in mente qualche idea per la trama, che riprenderà esattamente da dove ci aveva lasciato il finale aperto della Stagione 3, quest’ultima disponibile su Netflix dallo scorso 4 luglio. È ufficiale, quindi: i fan possono dormire sonni tranquilli e aspettarsi grandi novità per il futuro. Lo ha confermato anche il produttore Shew Levy, il quale ha già svelato che verranno risolti tutti i misteri e i dubbi lasciati in sospeso.

La quarta stagione di Stranger Things si apre a nuovi luoghi fuori Hawkins

Matt Duffer ha voluto anticipare che la nuova stagione vedrà degli scenari inediti, dicendo:

“Penso che la cosa più importante che accadrà è che ci si aprirà un po’… ci si aprirà per consentire alla trama di svilupparsi in aree al di fuori di Hawkins“.

La bozza c’è, manca solo di perfezionare i dettagli che legheranno le varie scene nel corso della trama. Dopo i numeri da record della terza stagione, le aspettative sono molto alte. Non ci resta che aspettare per vedere se verranno soddisfatte.