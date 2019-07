Olympic Games Tokyo 2020: Baseball, Beach Volley e Tennis in azione

Olympic Games Tokyo 2020 torna a mostrarsi nuovamente, dopo i trailer dedicati a BMX, salto in lungo e 110 metri a ostacoli. Nella giorrnata odierna SEGA ha rilasciato altri tre trailer del suo videogioco ufficiale dei giochi olimpici, video tramite i queli vediamo in azione altre tre discipline delle 15 disponibili nel gioco: Baseball, Beach Volley e Tennis.

Olympic Games Tokyo 2020: un vero medagliato olimpico con il pad in mano

Come nei precedenti video, è un giocatore eccezionale ad avere il controller in mano. Takeshi Matsuda ha vinto tre medaglie di bronzo e una d’argento come nuotatore alle Olimpiadi (quelle reali) tra il 2008 e il 2016.

I trailer mostrano che ognuna delle discipline ha un gameplay unico e diversificato dalle altre. Oltre a ciò, alcuni sport hanno una resa realistica mentre altri sembrano più votati allo stile arcade.

Olympic Games Tokyo 2020 uscirà in occidente il prossimo anno su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

