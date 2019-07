Jason Momoa vittima di body shaming per una foto a Venezia

La pratica del body shaming in questi ultimi anni è stata causa di tantissime polemiche social; una foto infatti può scatenare non solo l’ira degli hater, ma anche un risentimento da parte della vittima e un suo allontanamento dai social network. Questa volta è toccato a Jason Momoa, il volto (e anche il corpo) di Aquaman, che dopo aver postato una foto scattata a Venezia con la moglie Lisa Bonet, ha ricevuto moltissime critiche per il suo fisico.

Anche Jason Momoa è stato preso di mira per il suo fisico

Un episodio paradossale, dato che Momoa è da sempre considerato un sex simbol. L’attore, che da anni seguiva un regime alimentare strettamente controllato, si stava rilassando in vacanza, magari concedendosi qualche sfizio. Molte sono le star che ogni anno sono vittime del body shaming.