Il Re Leone: rilasciata la clip ufficiale con The Circle of Life

Proprio qualche ora fa sono state rilasciate diverse clip relative ai brani che faranno parte della colonna sonora della nuova versione de Il Re Leone. Molte sono le canzoni che hanno caratterizzato e reso famoso il cartone; ritroveremo la frizzante Hakuna Matata, la dolcissima Can You Feel the Love Tonight e sicuramente molte altre, ma in questo caso è uscito uno tra i brani più ascoltati nel film originale.

Il Re Leon: uscite le canzoni ufficiali del remake

La canzone più attesa è sicuramente The Circle of Life, una delle più belle in assoluto in tutto lo scenario musicale della casa cinematografica di Topolino, che ritornerà in una nuova versione nel film de Il Re Leone. L’attesissimo remake firmato Disney uscirà in tutte le sale italiane il prossimo 21 agosto. Vi lasciamo all’ascolto del famoso brano nel filmato sottostante.